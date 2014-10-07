flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,34 g
  • Diámetro25,5 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1/6 tálero
  • Año1727
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:490 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1/6 tálero de 1727 "luctuoso" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5048 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 1450. La subasta tuvo lugar el 7 de octubre de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Goldberg - 30 de julio de 2025
VendedorGoldberg
Fecha30 de julio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
160 $
Precio en la divisa de la subasta 160 USD
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 7 de marzo de 2025
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 7 de marzo de 2025
VendedorWójcicki
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
1137 $
Precio en la divisa de la subasta 4400 PLN
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 11 de noviembre de 2023
VendedorHöhn
Fecha11 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 14 de mayo de 2022
VendedorHöhn
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wormser Auktionshaus - 6 de junio de 2020
VendedorWormser Auktionshaus
Fecha6 de junio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 15 de marzo de 2020
VendedorHöhn
Fecha15 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wormser Auktionshaus - 5 de marzo de 2020
VendedorWormser Auktionshaus
Fecha5 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Kroha - 19 de octubre de 2019
VendedorKroha
Fecha19 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 27 de octubre de 2018
VendedorHöhn
Fecha27 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Stephen Album - 17 de septiembre de 2016
VendedorStephen Album
Fecha17 de septiembre de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 11 de febrero de 2016
VendedorKünker
Fecha11 de febrero de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 24 de octubre de 2015
VendedorHöhn
Fecha24 de octubre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 30 de septiembre de 2015
VendedorKünker
Fecha30 de septiembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Gärtner - 20 de junio de 2015
VendedorGärtner
Fecha20 de junio de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 12 de marzo de 2015
VendedorKünker
Fecha12 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Gärtner - 25 de febrero de 2015
VendedorGärtner
Fecha25 de febrero de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Teutoburger - 6 de diciembre de 2014
VendedorTeutoburger
Fecha6 de diciembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 8 de octubre de 2014
VendedorKünker
Fecha8 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 3 de mayo de 2014
VendedorHöhn
Fecha3 de mayo de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/6 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 9 de febrero de 2012
VendedorKünker
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1/6 tálero del 1727. IGS. "luctuoso"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1/6 tálero del 1727. IGS. "luctuoso" es de 490 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/6 tálero del 1727. "luctuoso" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1/6 tálero del 1727 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/6 tálero del 1727. IGS. "luctuoso"?

Para vender 1/6 tálero del 1727, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1727Todas monedas polonesaspolonesas de plata monedas polonesas monedas con valor nominal 1/6 táleroSubastas numismáticas