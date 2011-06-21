flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Tálero 1727 IGS "luctuoso" (Polonia, Augusto II)

Anverso Tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso29,07 g
  • Diámetro47 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalTálero
  • Año1727
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4500 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (36)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de 1727 "luctuoso" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2108 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 9500. La subasta tuvo lugar el 21 de junio de 2011.

Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
3411 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 EUR
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
1920 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 EUR
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Katz - 24 de noviembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 6 de octubre de 2022
VendedorWójcicki
Fecha6 de octubre de 2022
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Katz - 24 de octubre de 2021
VendedorKatz
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta WAG - 14 de febrero de 2021
VendedorWAG
Fecha14 de febrero de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Rhenumis - 27 de noviembre de 2020
VendedorRhenumis
Fecha27 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Reinhard Fischer - 27 de noviembre de 2020
VendedorReinhard Fischer
Fecha27 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Katz - 7 de junio de 2020
VendedorKatz
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 30 de enero de 2020
VendedorKünker
Fecha30 de enero de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 13 de marzo de 2019
VendedorKünker
Fecha13 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 2 de febrero de 2017
VendedorKünker
Fecha2 de febrero de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 28 de septiembre de 2016
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 16 de marzo de 2016
VendedorKünker
Fecha16 de marzo de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 4 de febrero de 2016
VendedorKünker
Fecha4 de febrero de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 30 de septiembre de 2015
VendedorKünker
Fecha30 de septiembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 25 de octubre de 2014
VendedorHöhn
Fecha25 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta WCN - 1 de marzo de 2014
VendedorWCN
Fecha1 de marzo de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 13 de marzo de 2013
VendedorKünker
Fecha13 de marzo de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Tálero del 1727. IGS. "luctuoso"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1727. IGS. "luctuoso" es de 4500 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1727. "luctuoso" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del 1727 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1727. IGS. "luctuoso"?

Para vender Tálero del 1727, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

