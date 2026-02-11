flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso8,62 g
  • Diámetro30 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1/3 tálero
  • Año1727
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:490 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (55)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1/3 tálero de 1727 "luctuoso" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5047 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 750. La subasta tuvo lugar el 7 de octubre de 2014.

Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha21 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
555 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 PLN
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Niemczyk - 13 de diciembre de 2025
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Niemczyk - 13 de diciembre de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha13 de diciembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
556 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 PLN
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2025
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2025
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 7 de marzo de 2025
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 7 de marzo de 2025
VendedorWójcicki
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Numedux - 12 de abril de 2024
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Numedux - 12 de abril de 2024
VendedorNumedux
Fecha12 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 29 de febrero de 2024
VendedorKünker
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 11 de noviembre de 2023
VendedorHöhn
Fecha11 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Schulman - 6 de abril de 2023
VendedorSchulman
Fecha6 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2023
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2023
VendedorMarciniak
Fecha8 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Grün - 16 de noviembre de 2022
VendedorGrün
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Kroha - 29 de octubre de 2022
VendedorKroha
Fecha29 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 7 de octubre de 2022
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Katz - 13 de febrero de 2022
VendedorKatz
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Grün - 12 de noviembre de 2021
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Coinhouse - 3 de octubre de 2021
VendedorCoinhouse
Fecha3 de octubre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Sonntag - 24 de noviembre de 2020
VendedorSonntag
Fecha24 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta WDA - MiM - 28 de marzo de 2020
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta WDA - MiM - 28 de marzo de 2020
VendedorWDA - MiM
Fecha28 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 13 de febrero de 2020
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 13 de febrero de 2020
VendedorMarciniak
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/3 tálero 1727 IGS "luctuoso" en subasta Frankfurter - 8 de noviembre de 2019
VendedorFrankfurter
Fecha8 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1/3 tálero del 1727. IGS. "luctuoso"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1/3 tálero del 1727. IGS. "luctuoso" es de 490 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/3 tálero del 1727. "luctuoso" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1/3 tálero del 1727 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/3 tálero del 1727. IGS. "luctuoso"?

Para vender 1/3 tálero del 1727, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

