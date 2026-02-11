flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3,37 g
  • Diámetro24 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 Groszy (Dwugrosz)
  • Año1727
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:240 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (71)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 Groszy (Dwugrosz) de 1727 "luctuoso" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 274 vendido en la subasta NIEMCZYK - Dom Aukcyjny por PLN 5750. La subasta tuvo lugar el 13 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Rhenumis - 15 de enero de 2026
VendedorRhenumis
Fecha15 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
99 $
Precio en la divisa de la subasta 85 EUR
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 14 de diciembre de 2025
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 14 de diciembre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
111 $
Precio en la divisa de la subasta 400 PLN
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Numimarket - 17 de noviembre de 2025
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Numimarket - 17 de noviembre de 2025
VendedorNumimarket
Fecha17 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Niemczyk - 13 de septiembre de 2025
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Niemczyk - 13 de septiembre de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 3 de junio de 2025
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 3 de junio de 2025
VendedorMarciniak
Fecha3 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
VendedorJerzykowski
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Münzen Gut-Lynt - 1 de diciembre de 2024
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 9 de octubre de 2024
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 9 de octubre de 2024
VendedorMarciniak
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Niemczyk - 21 de septiembre de 2024
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Niemczyk - 21 de septiembre de 2024
VendedorNiemczyk
Fecha21 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Numimarket - 19 de septiembre de 2024
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Numimarket - 19 de septiembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 16 de junio de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 13 de junio de 2024
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 13 de junio de 2024
VendedorMarciniak
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Naumann - 3 de marzo de 2024
VendedorNaumann
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2024
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2024
VendedorMarciniak
Fecha8 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Rzeszowski DA - 16 de septiembre de 2023
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Rzeszowski DA - 16 de septiembre de 2023
VendedorRzeszowski DA
Fecha16 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Stare Monety - 8 de septiembre de 2023
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS "luctuoso" en subasta Stare Monety - 8 de septiembre de 2023
VendedorStare Monety
Fecha8 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1727. IGS. "luctuoso"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1727. IGS. "luctuoso" es de 240 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1727. "luctuoso" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1727 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1727. IGS. "luctuoso"?

Para vender 2 Groszy (Dwugrosz) del 1727, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

