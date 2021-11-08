flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Westfälische Auktionsgesellschaft

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso1,93 g
  • Diámetro21 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1 grosz
  • Año1717
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (26)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1 grosz de 1717 "A la muerte de Anna Sofía" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3656 vendido en la subasta Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün por EUR 260. La subasta tuvo lugar el 8 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 4 de febrero de 2025
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 4 de febrero de 2025
VendedorMarciniak
Fecha4 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
232 $
Precio en la divisa de la subasta 950 PLN
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
232 $
Precio en la divisa de la subasta 220 EUR
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 16 de junio de 2024
VendedorWAG
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Niemczyk - 24 de junio de 2023
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Niemczyk - 24 de junio de 2023
VendedorNiemczyk
Fecha24 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Bruun Rasmussen - 11 de junio de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 6 de junio de 2023
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 6 de junio de 2023
VendedorWójcicki
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Niemczyk - 18 de marzo de 2023
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Niemczyk - 18 de marzo de 2023
VendedorNiemczyk
Fecha18 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 10 de marzo de 2023
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 10 de marzo de 2023
VendedorWójcicki
Fecha10 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Numimarket - 31 de enero de 2023
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Numimarket - 31 de enero de 2023
VendedorNumimarket
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 14 de mayo de 2022
VendedorHöhn
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Münzen & Medaillen - 12 de noviembre de 2021
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2021
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2021
VendedorMarciniak
Fecha7 de octubre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 19 de septiembre de 2021
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 19 de septiembre de 2021
VendedorWójcicki
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 18 de junio de 2021
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 18 de junio de 2021
VendedorMarciniak
Fecha18 de junio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 8 de octubre de 2017
VendedorWAG
Fecha8 de octubre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Möller - 9 de junio de 2017
VendedorMöller
Fecha9 de junio de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 15 de enero de 2017
VendedorWAG
Fecha15 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 13 de enero de 2016
VendedorHöhn
Fecha13 de enero de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Westfälische - 23 de noviembre de 2015
VendedorWestfälische
Fecha23 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1 grosz 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 2 de agosto de 2015
VendedorHöhn
Fecha2 de agosto de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1 grosz del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 grosz del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 grosz del 1717. "A la muerte de Anna Sofía" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1 grosz del 1717 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 grosz del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Para vender 1 grosz del 1717, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

