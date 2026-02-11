flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso13,68 g
  • Diámetro35 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2/3 táleros
  • Año1717
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1800 USD
Gráfico de ventas en subastas 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (41)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2/3 táleros de 1717 "A la muerte de Anna Sofía" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 42314 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 4700. La subasta tuvo lugar el 28 de agosto de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Nihon - 14 de diciembre de 2025
VendedorNihon
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1027 $
Precio en la divisa de la subasta 160000 JPY
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 4 de diciembre de 2025
VendedorKünker
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 15 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
2558 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 EUR
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Jean ELSEN - 8 de noviembre de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha8 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 5 de diciembre de 2024
VendedorKünker
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 26 de mayo de 2024
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 26 de mayo de 2024
VendedorWójcicki
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 24 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2023
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2023
VendedorMarciniak
Fecha8 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2023
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 8 de febrero de 2023
VendedorMarciniak
Fecha8 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 10 de febrero de 2022
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 10 de febrero de 2022
VendedorMarciniak
Fecha10 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Frankfurter - 8 de noviembre de 2019
VendedorFrankfurter
Fecha8 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Felzmann - 7 de noviembre de 2018
VendedorFelzmann
Fecha7 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Numimarket - 17 de septiembre de 2018
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Numimarket - 17 de septiembre de 2018
VendedorNumimarket
Fecha17 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
Polonia 2/3 táleros 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de agosto de 2018
ConservaciónXF45 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 2/3 táleros del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2/3 táleros del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía" es de 1800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2/3 táleros del 1717. "A la muerte de Anna Sofía" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2/3 táleros del 1717 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2/3 táleros del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Para vender 2/3 táleros del 1717, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

