flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: ES_Westfälische Auktionsgesellschaft

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,3 g
  • Diámetro25 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1/6 tálero
  • Año1717
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (11)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1/6 tálero de 1717 "A la muerte de Anna Sofía" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4154 vendido en la subasta Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn por EUR 3200. La subasta tuvo lugar el 20 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 5 de diciembre de 2024
VendedorKünker
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
552 $
Precio en la divisa de la subasta 525 EUR
Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 5 de diciembre de 2024
VendedorKünker
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
221 $
Precio en la divisa de la subasta 210 EUR
Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Precio

Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WDA - MiM - 30 de diciembre de 2020
Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WDA - MiM - 30 de diciembre de 2020
VendedorWDA - MiM
Fecha30 de diciembre de 2020
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Precio

Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 15 de marzo de 2020
VendedorHöhn
Fecha15 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Precio

Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 27 de octubre de 2018
VendedorHöhn
Fecha27 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Precio

Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2018
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Precio

Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 11 de febrero de 2016
VendedorKünker
Fecha11 de febrero de 2016
ConservaciónXF
Precio
Precio

Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 8 de octubre de 2014
VendedorKünker
Fecha8 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Precio

Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 9 de junio de 2013
VendedorWAG
Fecha9 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
Precio

Polonia 1/6 tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
Precio


¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1/6 tálero del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1/6 tálero del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía" es de 1300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/6 tálero del 1717. "A la muerte de Anna Sofía" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1/6 tálero del 1717 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/6 tálero del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Para vender 1/6 tálero del 1717, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

