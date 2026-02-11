flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3,52 g
  • Diámetro24 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 Groszy (Dwugrosz)
  • Año1717
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 Groszy (Dwugrosz) de 1717 "A la muerte de Anna Sofía" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 214 vendido en la subasta WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny por PLN 2300. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2024.

Estado de conservación
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Oslo Møntgalleri A/S - 25 de enero de 2026
VendedorOslo Møntgalleri A/S
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 200 DKK
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Oslo Møntgalleri A/S - 30 de noviembre de 2025
VendedorOslo Møntgalleri A/S
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de octubre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
165 $
Precio en la divisa de la subasta 600 PLN
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Numimarket - 17 de junio de 2025
VendedorNumimarket
Fecha17 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Münzen Gut-Lynt - 6 de octubre de 2024
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Wójcicki - 10 de marzo de 2023
VendedorWójcicki
Fecha10 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 23 de julio de 2022
VendedorHöhn
Fecha23 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 9 de junio de 2022
VendedorMarciniak
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 7 de noviembre de 2021
VendedorWAG
Fecha7 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 4 de octubre de 2020
VendedorHöhn
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Teutoburger - 3 de septiembre de 2020
VendedorTeutoburger
Fecha3 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 13 de agosto de 2020
VendedorKünker
Fecha13 de agosto de 2020
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Numimarket - 17 de septiembre de 2018
VendedorNumimarket
Fecha17 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Marciniak - 12 de junio de 2018
VendedorMarciniak
Fecha12 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Teutoburger - 26 de mayo de 2018
VendedorTeutoburger
Fecha26 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Kricheldorf - 21 de febrero de 2017
VendedorKricheldorf
Fecha21 de febrero de 2017
ConservaciónF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 15 de enero de 2017
VendedorWAG
Fecha15 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 27 de octubre de 2016
VendedorHöhn
Fecha27 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 2 de agosto de 2015
VendedorHöhn
Fecha2 de agosto de 2015
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1717. "A la muerte de Anna Sofía" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1717 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Para vender 2 Groszy (Dwugrosz) del 1717, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

