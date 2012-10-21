flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" (Polonia, Augusto II)

Anverso Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso29,3 g
  • Diámetro46 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalTálero
  • AñoSin fecha (1705)
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:42000 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 132 vendido en la subasta NIEMCZYK - Dom Aukcyjny por PLN 190000. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2012.

Estado de conservación
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
27277 $
Precio en la divisa de la subasta 26000 EUR
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónAU
Precio
43961 $
Precio en la divisa de la subasta 38000 EUR
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Künker - 18 de junio de 2018
VendedorKünker
Fecha18 de junio de 2018
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Künker - 26 de septiembre de 2017
VendedorKünker
Fecha26 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta WCN - 26 de noviembre de 2016
VendedorWCN
Fecha26 de noviembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Künker - 4 de febrero de 2016
VendedorKünker
Fecha4 de febrero de 2016
ConservaciónAU
Precio
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Niemczyk - 21 de octubre de 2012
VendedorNiemczyk
Fecha21 de octubre de 2012
ConservaciónUNC
Precio
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Rauch - 8 de diciembre de 2011
VendedorRauch
Fecha8 de diciembre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Künker - 27 de enero de 2011
VendedorKünker
Fecha27 de enero de 2011
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" en subasta Niemczyk - 23 de octubre de 2010
VendedorNiemczyk
Fecha23 de octubre de 2010
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Tálero del Sin fecha (1705). "Orden del Águila Blanca"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Tálero del Sin fecha (1705). "Orden del Águila Blanca" es de 42000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del Sin fecha (1705). "Orden del Águila Blanca"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del Sin fecha (1705) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del Sin fecha (1705). "Orden del Águila Blanca"?

Para vender Tálero del Sin fecha (1705), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

