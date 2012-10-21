Tálero Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca" (Polonia, Augusto II)
Detalles técnicos
- MetalOro
- Peso29,3 g
- Diámetro46 mm
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominalTálero
- AñoSin fecha (1705)
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de Sin fecha (1705) "Orden del Águila Blanca". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 132 vendido en la subasta NIEMCZYK - Dom Aukcyjny por PLN 190000. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2012.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Tálero del Sin fecha (1705). "Orden del Águila Blanca"?
Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Tálero del Sin fecha (1705). "Orden del Águila Blanca" es de 42000 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del Sin fecha (1705). "Orden del Águila Blanca"?
La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del Sin fecha (1705) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Tálero del Sin fecha (1705). "Orden del Águila Blanca"?
Para vender Tálero del Sin fecha (1705), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.