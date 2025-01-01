flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1915

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1915 S
Durchschnittlicher Preis730 $
Verkauf
2187
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1915 M
Durchschnittlicher Preis570 $
Verkauf
199
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1915 P
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
049
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1915 P
Durchschnittlicher Preis340 $
Verkauf
022
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1915 S
Durchschnittlicher Preis340 $
Verkauf
5179
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1915 M
Durchschnittlicher Preis340 $
Verkauf
032
