AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1915 P (Australien, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1915 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1915 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC136,219

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1915
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1915 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (22)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1915 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1731, welches bei Roxbury’s Auction House für 1.050 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
387 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
456 $
Preis in Auktionswährung 456 USD
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage Eur - 13. Mai 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum13. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juli 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juli 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Roxbury’s - 12. November 2021
VerkäuferRoxbury’s
Datum12. November 2021
ErhaltungMS62 BN
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Roxbury’s - 22. Juli 2021
VerkäuferRoxbury’s
Datum22. Juli 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Eurseree - 30. August 2020
VerkäuferEurseree
Datum30. August 2020
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. Juli 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. Juli 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion DNW - 22. April 2020
VerkäuferDNW
Datum22. April 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 2. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum2. April 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 21. Februar 2019
VerkäuferHeritage
Datum21. Februar 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 7. Dezember 2017
VerkäuferHeritage
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Gorny & Mosch - 14. Oktober 2016
VerkäuferGorny & Mosch
Datum14. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 27. August 2015
VerkäuferHeritage
Datum27. August 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2012
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2011
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2008
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2008
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
