1/2 Sovereign 1915 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC136,219
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1915
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionspreise (22)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1915 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1731, welches bei Roxbury’s Auction House für 1.050 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. November 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
387 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juli 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. Juli 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
