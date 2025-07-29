1/2 Sovereign 1915 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1915 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1731, welches bei Roxbury’s Auction House für 1.050 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. November 2021.

