Sovereign 1915 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1915 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1915 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,373,596

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1915
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1915 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (49)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1915 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99120, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 11. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
680 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
576 $
Preis in Auktionswährung 576 USD
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Attica Auctions - 26. Juni 2022
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 24. Mai 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. Mai 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 24. Mai 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Stack's - 18. Januar 2021
VerkäuferStack's
Datum18. Januar 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion Coin Cabinet - 17. Januar 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. Januar 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion SINCONA - 20. Oktober 2020
VerkäuferSINCONA
Datum20. Oktober 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1915 P auf der Auktion SINCONA - 20. Oktober 2020
VerkäuferSINCONA
Datum20. Oktober 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
