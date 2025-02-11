AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1915 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,373,596
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1915
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (49)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1915 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99120, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
680 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. Januar 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
