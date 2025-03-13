flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1915 M (Australien, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1915 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1915 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC125,664

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1915
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1915 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (32)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1915 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26055, welches bei Heritage Auctions für 852 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungAU
Preis
327 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
360 $
Preis in Auktionswährung 360 USD
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juli 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juli 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. März 2022
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. März 2022
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Heritage - 3. September 2020
VerkäuferHeritage
Datum3. September 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Coin Cabinet - 30. August 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. August 2020
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Coin Cabinet - 24. November 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. November 2019
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1915 M auf der Auktion Stack's - 20. August 2019
VerkäuferStack's
Datum20. August 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
