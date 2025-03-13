AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1915 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC125,664
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1915
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionspreise (32)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1915 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26055, welches bei Heritage Auctions für 852 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
360 $
Preis in Auktionswährung 360 USD
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. August 2020
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
12
