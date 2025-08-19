flag
1/2 Sovereign 1915 S (Australien, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1915 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1915 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC892,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1915
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1915 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (174)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1915 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27370, welches bei Heritage Auctions für 1.410 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Januar 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
378 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
401 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 20. September 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Zu versteigern
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Zu versteigern
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Australien 1/2 Sovereign 1915 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
