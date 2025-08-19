AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1915 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC892,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1915
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionspreise (174)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1915 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27370, welches bei Heritage Auctions für 1.410 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Januar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
378 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
401 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Wo zu kaufen?
