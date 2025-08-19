Sovereign 1915 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1915 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99119, welches bei Heritage Auctions für 1.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

