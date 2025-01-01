flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1911

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1911 S
Durchschnittlicher Preis620 $
Verkauf
0218
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1911 M
Durchschnittlicher Preis570 $
Verkauf
065
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1911 P
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
041
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1911 S
Durchschnittlicher Preis330 $
Verkauf
126
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1911 P
Durchschnittlicher Preis460 $
Verkauf
120
