AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1911 P (Australien, Georg V)
Foto von: Bruun Rasmussen
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,373,165
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1911
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (41)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26058, welches bei Heritage Auctions für 3.055 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum12. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte