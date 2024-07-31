flag
Sovereign 1911 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1911 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1911 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Bruun Rasmussen

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,373,165

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1911
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1911 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (41)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26058, welches bei Heritage Auctions für 3.055 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.

Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion CNG - 20. November 2024
VerkäuferCNG
Datum20. November 2024
ErhaltungAU
Preis
550 $
Preis in Auktionswährung 550 USD
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
VerkäuferStack's
Datum21. August 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
480 $
Preis in Auktionswährung 480 USD
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Taisei - 10. Dezember 2023
VerkäuferTaisei
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Bruun Rasmussen - 12. November 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum12. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Gorny & Mosch - 12. Oktober 2022
VerkäuferGorny & Mosch
Datum12. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Attica Auctions - 26. Juni 2022
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 24. Mai 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Spink - 6. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum6. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 12. Juli 2020
VerkäuferHeritage
Datum12. Juli 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 2. Juli 2020
VerkäuferHeritage
Datum2. Juli 2020
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Cayón - 23. Juni 2020
VerkäuferCayón
Datum23. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 P auf der Auktion Spink - 2. Juni 2020
VerkäuferSpink
Datum2. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
