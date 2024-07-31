Sovereign 1911 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26058, welches bei Heritage Auctions für 3.055 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.

Erhaltung UNC (19) AU (5) XF (12) VF (5) Erhaltung (slab) MS64 (6) MS63 (2) MS62 (6) MS61 (3) AU58 (1) AU53 (1) Service PCGS (12) NGC (7)

Verkäufer Alle Unternehmen

Attica Auctions (1)

Baldwin's of St. James's (2)

Bruun Rasmussen (1)

Cayón (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (7)

Emporium Hamburg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (12)

ibercoin (1)

Jean ELSEN (1)

London Coins (1)

Pliego (1)

Rimon Auctions (1)

Schulman (1)

Soler y Llach (1)

Spink (2)

St James’s (1)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Taisei (1)

Tauler & Fau (1)