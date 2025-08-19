Sovereign 1911 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24021, welches bei Heritage Auctions für 11.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Juni 2024.

Erhaltung UNC (188) AU (7) XF (12) VF (1) Keine Note (10) Erhaltung (slab) MS65 (10) MS64 (82) MS63 (52) MS62 (15) MS61 (4) AU58 (1) Service NGC (100) PCGS (66)

