Sovereign 1911 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,519,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1911
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24021, welches bei Heritage Auctions für 11.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Juni 2024.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
680 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
