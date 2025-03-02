AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1911 P (Australien, Georg V)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC130,373
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1911
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Auktionspreise (19)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1911 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99098, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1020 $
Preis in Auktionswährung 1020 USD
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis


VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis


VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2021
ErhaltungKeine Note
Preis


VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. November 2017
ErhaltungUNC
Preis


Wo zu kaufen?
