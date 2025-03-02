flag
1/2 Sovereign 1911 P (Australien, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1911 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1911 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC130,373

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1911
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1911 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1911 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99098, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1020 $
Preis in Auktionswährung 1020 USD
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
312 $
Preis in Auktionswährung 312 USD
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Auctiones - 19. März 2023
VerkäuferAuctiones
Datum19. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Januar 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 12. Juli 2020
VerkäuferHeritage
Datum12. Juli 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 19. März 2020
VerkäuferHeritage
Datum19. März 2020
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 26. Juli 2018
VerkäuferHeritage
Datum26. Juli 2018
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. November 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. November 2017
ErhaltungUNC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Auctiones - 15. November 2015
VerkäuferAuctiones
Datum15. November 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 21. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum21. Januar 2014
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 2. August 2011
VerkäuferHeritage
Datum2. August 2011
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Heritage - 14. Dezember 2010
VerkäuferHeritage
Datum14. Dezember 2010
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1911 P auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
