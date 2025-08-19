1/2 Sovereign 1911 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1911 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 162, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.

Erhaltung UNC (11) AU (8) XF (3) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (1) Service NGC (7) PCGS (6)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (1)

Chaponnière (3)

Coin Cabinet (7)

DNW (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (7)

HERVERA (1)

Numisor (1)

Soler y Llach (1)

Spink (1)