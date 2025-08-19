AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1911 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC252,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1911
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionspreise (25)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1911 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 162, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
392 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
12
