Australien Zeitraum: 1837-1936

1/2 Sovereign 1911 S (Australien, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1911 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1911 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC252,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1911
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1911 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (25)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1911 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 162, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
392 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS60 NGC
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Spink - 6. September 2022
VerkäuferSpink
Datum6. September 2022
ErhaltungUNC
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. März 2022
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. März 2022
ErhaltungAU
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Heritage - 7. Oktober 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Oktober 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Mai 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungKeine Note
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion DNW - 10. März 2021
VerkäuferDNW
Datum10. März 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Auctiones - 13. Dezember 2020
VerkäuferAuctiones
Datum13. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Coin Cabinet - 28. Juni 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Numisor - 28. September 2017
VerkäuferNumisor
Datum28. September 2017
ErhaltungMS63 NGC
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Heritage - 24. August 2017
VerkäuferHeritage
Datum24. August 2017
ErhaltungAU58 NGC
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Chaponnière - 22. November 2016
VerkäuferChaponnière
Datum22. November 2016
ErhaltungAU
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Chaponnière - 7. September 2014
VerkäuferChaponnière
Datum7. September 2014
ErhaltungAU
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Heritage - 21. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum21. Januar 2014
ErhaltungMS62 PCGS
Preis


Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Chaponnière - 7. Dezember 2013
VerkäuferChaponnière
Datum7. Dezember 2013
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2013
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2013
ErhaltungAU58 NGC
Preis


Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1911 S auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
