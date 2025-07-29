AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1911 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,851,451
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1911
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Auktionspreise (65)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99107, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum12. November 2023
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
