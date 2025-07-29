flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1911 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1911 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1911 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Aurora Numismatica

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,851,451

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1911
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1911 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (65)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99107, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Heritage - 21. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Heritage - 5. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. September 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Bruun Rasmussen - 12. November 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum12. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Roma Numismatics - 24. August 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum24. August 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Coin Cabinet - 4. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Coin Cabinet - 4. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Bruun Rasmussen - 2. April 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum2. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Coin Cabinet - 14. März 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. März 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Oktober 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Attica Auctions - 26. Juni 2022
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion CoinsNB - 25. Juni 2022
VerkäuferCoinsNB
Datum25. Juni 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1911 M auf der Auktion Coin Cabinet - 24. Mai 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. Mai 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
