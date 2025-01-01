flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1909

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1909 S
Durchschnittlicher Preis500 $
Verkauf
058
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1909 M
Durchschnittlicher Preis540 $
Verkauf
0130
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1909 P
Durchschnittlicher Preis520 $
Verkauf
063
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1909 M
Durchschnittlicher Preis360 $
Verkauf
023
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1909 P
Durchschnittlicher Preis620 $
Verkauf
015
Kategorie
Jahr
