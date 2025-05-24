flag
1/2 Sovereign 1909 P (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1909 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1909 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC44,022

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1909
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1909 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30168, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Künker - 24. Mai 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
534 $
Preis in Auktionswährung 470 EUR
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Juni 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 9. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Coin Cabinet - 24. November 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. November 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 21. Februar 2019
VerkäuferHeritage
Datum21. Februar 2019
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2018
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2018
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Auctiones - 19. April 2015
VerkäuferAuctiones
Datum19. April 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 P auf der Auktion Chaponnière & Hess-Divo - 24. Mai 2011
VerkäuferChaponnière & Hess-Divo
Datum24. Mai 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
