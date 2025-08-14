AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1909 P (Australien, Eduard VII)
Foto von: Dix Noonan Webb
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,524,241
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1909
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionspreise (63)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 60010, welches bei Heritage Auctions für 1.128 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 810 USD
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
647 $
Preis in Auktionswährung 520 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferAurora Numismatica
Datum11. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
