Sovereign 1909 P (Australien, Eduard VII)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 60010, welches bei Heritage Auctions für 1.128 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2013.

Erhaltung UNC (22) AU (10) XF (14) VF (17) Erhaltung (slab) MS63 (2) MS62 (16) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (2) DETAILS (1) Service NGC (13) PCGS (13) ANACS (1)

