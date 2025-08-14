flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1909 P (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1909 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1909 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,524,241

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1909
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1909 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (63)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 60010, welches bei Heritage Auctions für 1.128 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 810 USD
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Tennants Auctioneers - 12. Februar 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
647 $
Preis in Auktionswährung 520 GBP
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 29. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Chiswick Auctions - 26. Mai 2024
VerkäuferChiswick Auctions
Datum26. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS62 ANACS
Preis
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Leu - 14. März 2023
VerkäuferLeu
Datum14. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Leu - 6. Dezember 2022
VerkäuferLeu
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Artemide Aste - 6. März 2022
VerkäuferArtemide Aste
Datum6. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Aurora Numismatica - 11. Januar 2022
VerkäuferAurora Numismatica
Datum11. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungAU
Preis
******
******
Australien Sovereign 1909 P auf der Auktion Coin Cabinet - 29. August 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2021
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
******
