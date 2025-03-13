AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1909 M (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC186,094
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1909
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionspreise (23)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1909 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30167, welches bei Heritage Auctions für 1.140 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
12
