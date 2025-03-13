flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1909 M (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1909 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1909 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC186,094

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1909
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1909 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (23)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1909 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30167, welches bei Heritage Auctions für 1.140 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
556 $
Preis in Auktionswährung 430 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Mai 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Heritage - 26. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum26. Januar 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Spink - 15. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum15. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 26. September 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. Juni 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Heritage - 14. Februar 2019
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Heritage - 14. Februar 2019
VerkäuferHeritage
Datum14. Februar 2019
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion WAG - 13. Januar 2019
VerkäuferWAG
Datum13. Januar 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1909 M auf der Auktion HIRSCH - 11. Februar 2012
VerkäuferHIRSCH
Datum11. Februar 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Eduard VIIMünzen aus fon Australien 1909Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen