Sovereign 1909 S (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 221, welches bei The Coin Cabinet für 2.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.

Erhaltung UNC (47) AU (5) XF (3) VF (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (12) MS62 (15) MS61 (3) AU55 (1) AU50 (2) Service PCGS (17) NGC (15) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (2)

Artemide Aste (1)

Baldwin's of St. James's (6)

Bonhams (1)

Coin Cabinet (10)

DNW (2)

Felzmann (1)

Heritage (24)

Katz (1)

Künker (1)

London Coins (1)

Spink (1)

St James’s (2)

Stack's (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Stephen Album (1)

Taisei (1)