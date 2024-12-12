AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1909 M (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,029,538
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1909
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionspreise (130)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 138, welches bei Maison Palombo für 1.700 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
546 $
Preis in Auktionswährung 520 EUR
