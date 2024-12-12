Sovereign 1909 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 138, welches bei Maison Palombo für 1.700 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2015.

