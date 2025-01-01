flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1885

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1885 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis700 $
Verkauf
293
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1885 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis750 $
Verkauf
2212
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1885 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis520 $
Verkauf
0101
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1885 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis690 $
Verkauf
0358
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1885 M Wappen
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
016
