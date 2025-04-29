AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,486,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1885
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionspreise (210)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 565, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1209 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. März 2025
ErhaltungXF
Preis
841 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferRoma Numismatics
Datum22. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
