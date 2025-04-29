Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 565, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2016.

Erhaltung UNC (105) AU (44) XF (44) VF (14) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (6) MS62 (57) MS61 (31) MS60 (2) AU58 (18) AU55 (10) AU53 (2) XF45 (2) DETAILS (3) + (1) Service NGC (85) PCGS (44) ICG (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

Auction World (2)

Baldwin's of St. James's (7)

Bolaffi (2)

Chaponnière (1)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Coin Cabinet (54)

Coins of the Realm (9)

DNW (2)

Emporium Hamburg (1)

Goldberg (6)

Goudwisselkantoor veilingen (3)

Great Coins & Art Auctions (3)

Grün (1)

Heritage (48)

Heritage Eur (1)

HERVERA (2)

Hess Divo (1)

Katz (1)

Künker (1)

London Coins (15)

MDC Monaco (1)

Münzenonline (1)

Nihon (1)

NOONANS (2)

Numisor (1)

Rare Coins (1)

Roma Numismatics (11)

Roxbury’s (1)

SINCONA (7)

Soler y Llach (2)

Spink (7)

St James’s (3)

Stack's (5)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

WAG (1)

Warin Global Investments (1)