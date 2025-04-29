flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,486,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1885
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (210)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 565, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1209 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. März 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. März 2025
ErhaltungXF
Preis
841 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 22. Februar 2024
VerkäuferRoma Numismatics
Datum22. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 6. Dezember 2023
VerkäuferWarin Global Investments
Datum6. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Australien Sovereign 1885 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
