Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,486,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1885
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionspreise (101)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50297, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungVF
Preis
807 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
