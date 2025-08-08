Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50297, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

