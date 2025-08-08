flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,486,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1885
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (101)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50297, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungVF
Preis
807 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 3. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
628 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion CNG - 6. November 2024
VerkäuferCNG
Datum6. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 7. Juli 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum7. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Karamitsos - 18. Juni 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum18. Juni 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1885 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 15. Februar 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum15. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
