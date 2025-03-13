AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1885 M "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC11,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1885
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1885 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30031, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
15600 $
Preis in Auktionswährung 15600 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum17. März 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungKeine Note
Preis
******
