Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1922, welches bei SINCONA AG für 42.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung UNC (37) AU (22) XF (21) VF (8) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (14) MS61 (10) MS60 (1) AU58 (10) AU55 (5) AU53 (1) Service NGC (32) PCGS (14) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (4)

Bolaffi (2)

Cayón (1)

CMA Auctions (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (18)

Coins of the Realm (5)

DNW (1)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (22)

Katz (2)

London Coins (8)

MDC Monaco (1)

Nihon (1)

NOONANS (1)

Numismatica Luciani (1)

Rauch (2)

SINCONA (1)

Sovereign Rarities (3)

Spink (2)

St James’s (3)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

UBS (1)

Warin Global Investments (1)