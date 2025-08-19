flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,957,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1885
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (91)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1922, welches bei SINCONA AG für 42.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1108 $
Preis in Auktionswährung 825 GBP
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 21. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 6. Dezember 2023
VerkäuferWarin Global Investments
Datum6. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Numismatica Luciani - 25. April 2023
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum25. April 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. März 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion MDC Monaco - 4. März 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. März 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum26. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion CNG - 20. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1885 M WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungMS61 NGC
Zu versteigern
