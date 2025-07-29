Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1842, welches bei Dix Noonan Webb für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2019.

