AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,957,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1885
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionspreise (358)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1842, welches bei Dix Noonan Webb für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum7. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
