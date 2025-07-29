flag
Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,957,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1885
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1885 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1842, welches bei Dix Noonan Webb für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2019.

Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Davissons Ltd. - 23. Juli 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum23. Juli 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
702 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion CoinsNB - 31. Mai 2025
VerkäuferCoinsNB
Datum31. Mai 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rare Coins - 18. April 2025
VerkäuferRare Coins
Datum18. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 7. März 2025
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum7. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Numisma - Portugal - 6. März 2025
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum6. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Numisma Leilões - 6. März 2025
VerkäuferNumisma Leilões
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion HIRSCH - 13. Februar 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum13. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rare Coins - 20. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum20. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1885 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
