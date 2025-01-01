Katalog
Auktionen
Preise
USD
USD
· US Dollar
EUR
· Euro
GBP
· Britisches Pfund
CHF
· Schweizer Franken
PLN
· Polnischer Zloty
RUB
· Russischer Rubel
Englisch
Polnisch
Russisch
Deutsch
Español
Einloggen
Konto
Ihr Konto
0 Tage
Rechnungen
Ausloggen
Nach Foto suchen
Stornieren
Bei Auktionen
Im Katalog
Australien
Zeitraum:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Heim
Katalog
Australien
1883
Münzen fon Australien 1883
Wählen Sie eine Kategorie
Alle
Alle
Goldmünzen
Goldmünzen
Sovereign 1883 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis
1100 $
Verkauf
1
78
Sovereign 1883 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis
730 $
Verkauf
1
95
Sovereign 1883 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis
900 $
Verkauf
0
81
Sovereign 1883 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis
700 $
Verkauf
0
220
1/2 Sovereign 1883 S Wappen
Durchschnittlicher Preis
1400 $
Verkauf
0
46
Kategorie
Jahr
Suchen