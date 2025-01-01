flag
Münzen fon Australien 1883

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1883 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis1100 $
Verkauf
178
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1883 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis730 $
Verkauf
195
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1883 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis900 $
Verkauf
081
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1883 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis700 $
Verkauf
0220
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1883 S Wappen
Durchschnittlicher Preis1400 $
Verkauf
046
