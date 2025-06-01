Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 752, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 4.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung UNC (16) AU (26) XF (17) VF (14) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS63 (4) MS62 (6) MS61 (2) AU58 (9) AU55 (10) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) DETAILS (5) + (1) Service PCGS (26) NGC (16)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Baldwin's of St. James's (5)

Busso Peus (1)

Cayón (2)

Chaponnière & Hess-Divo (2)

CNG (1)

Coin Cabinet (26)

DNW (2)

Goldberg (1)

HARMERS (1)

Heritage (15)

Jean ELSEN (1)

Jesús Vico (1)

London Coins (9)

MDC Monaco (1)

SINCONA (2)

Spink (2)

St James’s (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)