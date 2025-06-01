flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,049,999

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1883
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (77)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 752, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 4.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
1212 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
4100 $
Preis in Auktionswährung 4100 USD
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion CNG - 28. September 2022
VerkäuferCNG
Datum28. September 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 5. Dezember 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1883 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
