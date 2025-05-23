flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,108,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1883
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:730 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (94)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31182, welches bei Heritage Auctions für 1.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
705 $
Preis in Auktionswährung 625 EUR
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
704 $
Preis in Auktionswährung 560 GBP
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Numisma - Portugal - 14. Dezember 2023
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 3. November 2022
VerkäuferWarin Global Investments
Datum3. November 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 20. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. Juli 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. Juli 2022
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
