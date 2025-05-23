AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,108,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1883
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:730 USD
Auktionspreise (94)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31182, welches bei Heritage Auctions für 1.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. November 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
705 $
Preis in Auktionswährung 625 EUR
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferWarin Global Investments
Datum3. November 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
