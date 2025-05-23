Sovereign 1883 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31182, welches bei Heritage Auctions für 1.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. November 2024.

Erhaltung UNC (34) AU (20) XF (29) VF (7) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS63 (4) MS62 (17) MS61 (11) AU58 (10) AU55 (6) AU53 (1) Service NGC (34) PCGS (16)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Auction World (2)

Baldwin's of St. James's (2)

Bertolami (1)

Bolaffi (2)

Chaponnière (1)

Coin Cabinet (26)

Coins of the Realm (4)

Goldberg (4)

Heritage (14)

HERVERA (1)

Künker (2)

London Coins (11)

MDC Monaco (1)

Numisma - Portugal (1)

Palombo (1)

Pliego (1)

Roma Numismatics (4)

Sima Srl (1)

SINCONA (2)

Soler y Llach (1)

Spink (1)

St James’s (1)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

WAG (1)

Warin Global Investments (2)