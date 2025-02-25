flag
Australien
Zeitraum: 1837-1936

Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,108,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1883
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21030, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
915 $
Preis in Auktionswährung 725 GBP
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 6. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum6. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 1. Juli 2022
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum1. Juli 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
