AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,108,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1883
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:900 USD
Auktionspreise (81)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21030, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
915 $
Preis in Auktionswährung 725 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
