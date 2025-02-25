Sovereign 1883 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21030, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.

