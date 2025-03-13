flag
1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC220,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1883
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1883 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32135, welches bei Heritage Auctions für 8.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
1515 $
Preis in Auktionswährung 1150 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Künker - 29. Februar 2024
VerkäuferKünker
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion WCN - 18. November 2023
VerkäuferWCN
Datum18. November 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 26. September 2022
VerkäuferHARMERS
Datum26. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 7. Juli 2022
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juli 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 26. Mai 2022
VerkäuferSt James’s
Datum26. Mai 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 19. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Mai 2022
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 27. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Januar 2022
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 27. September 2021
VerkäuferHARMERS
Datum27. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
