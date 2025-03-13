AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1883 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC220,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1883
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (46)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1883 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32135, welches bei Heritage Auctions für 8.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
1515 $
Preis in Auktionswährung 1150 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
