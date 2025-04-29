flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,050,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1883
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (220)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1883 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23026, welches bei Heritage Auctions für 6.024 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
873 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
572 $
Preis in Auktionswährung 506 CHF
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2024
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
VerkäuferStack's
Datum21. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion GINZA - 10. August 2024
VerkäuferGINZA
Datum10. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1883 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1883Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen