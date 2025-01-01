flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1882

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1882 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis740 $
Verkauf
050
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1882 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis680 $
Verkauf
1104
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1882 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis590 $
Verkauf
1146
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1882 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
0133
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1882 S Wappen
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
024
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1882 M Wappen
Durchschnittlicher Preis420 $
Verkauf
120
Kategorie
Jahr
Suchen