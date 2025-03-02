AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,466,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1882
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:740 USD
Auktionspreise (50)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 144, welches bei St James’s Auctions für 2.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Februar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1560 $
Preis in Auktionswährung 1560 USD
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
123
