flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,466,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1882
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:740 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (50)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 144, welches bei St James’s Auctions für 2.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Februar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
704 $
Preis in Auktionswährung 560 GBP
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1560 $
Preis in Auktionswährung 1560 USD
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1882Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen