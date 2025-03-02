Sovereign 1882 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 144, welches bei St James’s Auctions für 2.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Februar 2022.

