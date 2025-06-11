flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC52,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1882
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionspreise (24)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32134, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
459 $
Preis in Auktionswährung 340 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Januar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 27. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Januar 2022
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Mai 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 25. März 2021
VerkäuferHeritage
Datum25. März 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. Januar 2015
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. Januar 2015
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 4. Februar 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum4. Februar 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 1. Oktober 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
