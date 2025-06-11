AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1882 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC52,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1882
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionspreise (24)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32134, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
459 $
Preis in Auktionswährung 340 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum4. Februar 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
12
