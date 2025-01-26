AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1882 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,298,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1882
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:590 USD
Auktionspreise (145)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1882 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 321, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 7.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
705 $
Preis in Auktionswährung 110000 JPY
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
