Sovereign 1882 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1882 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 321, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 7.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2012.

Erhaltung UNC (70) AU (16) XF (38) VF (16) F (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS63 (7) MS62 (30) MS61 (22) MS60 (3) AU58 (11) AU55 (2) AU50 (1) DETAILS (1) Service PCGS (41) NGC (35) ICG (1)

