AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC106,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1882
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionspreise (19)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50240, welches bei Heritage Auctions für 13.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
480 $
Preis in Auktionswährung 480 USD
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juli 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
