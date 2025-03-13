1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50240, welches bei Heritage Auctions für 13.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

