AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC106,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1882
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50240, welches bei Heritage Auctions für 13.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
480 $
Preis in Auktionswährung 480 USD
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 7. Juli 2022
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juli 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Künker - 16. Juli 2019
VerkäuferKünker
Datum16. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion V. GADOURY - 16. November 2018
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. November 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. November 2017
ErhaltungUNC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Gorny & Mosch - 13. Oktober 2017
VerkäuferGorny & Mosch
Datum13. Oktober 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Chaponnière - 22. November 2016
VerkäuferChaponnière
Datum22. November 2016
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Chaponnière - 26. November 2014
VerkäuferChaponnière
Datum26. November 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Gorny & Mosch - 17. Oktober 2014
VerkäuferGorny & Mosch
Datum17. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
VerkäuferHeritage
Datum1. Mai 2012
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. April 2010
VerkäuferHeritage
Datum26. April 2010
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 30. Mai 2008
VerkäuferHeritage
Datum30. Mai 2008
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1882 M "Wappen" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungVG
Zu versteigern
