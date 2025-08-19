AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1882 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,298,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1882
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionspreise (103)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29417, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferRoma Numismatics
Datum22. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferWarin Global Investments
Datum17. Januar 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. Januar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferTosunidis Coin House
Datum15. Dezember 2022
ErhaltungAU
Preis
******
