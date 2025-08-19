Sovereign 1882 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1882 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29417, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.

