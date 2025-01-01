flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1881

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1881 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis820 $
Verkauf
1113
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1881 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis1100 $
Verkauf
060
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1881 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis770 $
Verkauf
086
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1881 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis690 $
Verkauf
1189
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1881 S Wappen
Durchschnittlicher Preis680 $
Verkauf
010
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1881 M Wappen
Durchschnittlicher Preis1600 $
Verkauf
015
