flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,324,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1881
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (60)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1881 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 141, welches bei St James’s Auctions für 5.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Februar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
685 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
786 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 1. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum1. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. Mai 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. Mai 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 31. Oktober 2022
VerkäuferSt James’s
Datum31. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. Juli 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. Juli 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 24. Mai 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1881Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen