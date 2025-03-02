AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1881 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,324,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1881
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1881 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 141, welches bei St James’s Auctions für 5.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Februar 2022.
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
685 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
