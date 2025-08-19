Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1881 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33324, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.

Erhaltung UNC (59) AU (29) XF (40) VF (40) F (8) Keine Note (12) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (12) MS62 (15) MS61 (10) MS60 (3) AU58 (11) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) DETAILS (1) Service NGC (38) PCGS (28)

