Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,324,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1881
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionspreise (188)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1881 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33324, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
844 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum30. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum18. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
