Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,324,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1881
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (188)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1881 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33324, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
844 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion St James’s - 30. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum30. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 3. April 2025
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion CNG - 5. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum5. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion CNG - 5. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum5. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 18. Oktober 2024
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum18. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion AURORA - 5. September 2024
VerkäuferAURORA
Datum5. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1881 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
