flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC42,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1881
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1881 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30025, welches bei Heritage Auctions für 14.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF20 NGC
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
14400 $
Preis in Auktionswährung 14400 USD
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion DNW - 9. März 2022
VerkäuferDNW
Datum9. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 15. Oktober 2020
VerkäuferRoma Numismatics
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2020
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2020
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 12. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum12. Juni 2019
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2013
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
VerkäuferHeritage
Datum1. Mai 2012
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
Australien 1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1881Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen