1/2 Sovereign 1881 M "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC42,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1881
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (15)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1881 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30025, welches bei Heritage Auctions für 14.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF20 NGC
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
14400 $
Preis in Auktionswährung 14400 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungVF20 NGC
Preis
VerkäuferRoma Numismatics
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum12. Juni 2019
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
