Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1881 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 59, welches bei The Coin Cabinet für 3.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2023.

