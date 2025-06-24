flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,360,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1881
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:820 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (112)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1881 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 59, welches bei The Coin Cabinet für 3.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Tauler & Fau - 24. Juni 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
871 $
Preis in Auktionswährung 751 EUR
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
754 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion CoinsNB - 27. Juli 2024
VerkäuferCoinsNB
Datum27. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1881 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
